お笑いコンビ「スリムクラブ」内間政成（50）が24日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、飲食店であったまさかの出来事をつづった。内間は「ランチでカレーを注文したら、大将が、『兄ちゃん、少しだけだけど、ハヤシライスも食べるかい？』」とうれしい一言をもらったと報告。「有難くいただいた」というが「お会計に入っていた」と予想外の報告をしていた。これにユーザーから「一杯食わされましたね」とコメントが