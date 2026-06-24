歌手の小柳ルミ子が23日に自身のアメブロを更新。スーパーマーケット『成城石井』で購入した新商品を絶賛した。【映像】小柳ルミ子「急きょ手術となりました」と報告この日、小柳は「先日ボイトレの後【私のキッチン】成城石井に行って来ました」と報告し、購入した商品の写真を公開した。続けて、店内で見つけた「キヌアとトマトの冷製スープ」を紹介。「コーンもかぼちゃも無くなっていてたった1個残っていた新商品」だっ