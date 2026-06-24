中国電力から島根原発2号機のプルサーマル発電についての文書を受け取る平井伸治鳥取県知事（左）＝24日午前、鳥取県境港市中国電力は24日、島根原発2号機（松江市）で計画しているプルサーマル発電について、周辺自治体である鳥取県と県内の2市に説明した。中国電は、早くても2029年度の開始になるとしつつ「スケジュールありきではない」とし、丁寧な説明を尽くす考えを示した。今後、議会や住民向けの説明会を調整する。中