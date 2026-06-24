3回日本ハム1死、野村が左越えに本塁打を放つ＝エスコンフィールド日本ハムが4本塁打で快勝。1―0の三回に野村のソロなどで加点。四回は水谷の2ラン、五回は野村のソロ、七回はレイエスのソロで突き放した。加藤貴は7回2失点で7勝目。達がプロ初セーブ。ロッテは河村が乱れた。