【チャスカ（米ミネソタ州）共同】女子ゴルフのメジャー第3戦、全米女子プロ選手権の開幕を2日後に控えた23日、ミネソタ州チャスカのヘーゼルティンナショナルGCで出場選手が調整した。前週、念願の米本土での勝利でツアー3勝目を挙げた山下美夢有は「家族とも話したし、たくさんのお祝いメッセージもいただきうれしい」とあらためて喜びを語った。22日も会場に来たものの「久しぶりの優勝争いは疲れた」と、9ホールを歩いてチ