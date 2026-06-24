20年6月に脳内出血で緊急手術を受けた俳優の清原翔（33）が24日までに自身のインスタグラムを更新。人気モデルらとの笑顔の近影を公開した。「先日涼平となえが来てくれたー」とつづり、雑誌「MEN'S NON-NO」でともにレギュラーモデルを務めていた山下涼平らとの写真を投稿した。「33歳初アサイーボウル記念日」「#モヒカン物申し系YouTuberに俺はなる」と添えた。この投稿に、ファンからは「笑顔まぶしすぎる」「めっちゃ