活発な梅雨前線の影響で、24日朝は鹿児島で線状降水帯が発生するなど、九州などで大雨となっています。25日にかけては四国や近畿、東海でも非常に激しい雨が降って、大雨となりそうです。土砂災害などに厳重な警戒が必要です。高知県内は前線の影響で大気の状態が非常に不安定となり、各地で強い雨が降り続いていて、24日午後3時までに黒潮町・佐賀で151ミリ、土佐清水市・三崎で133ミリなど県西部を中心にまとまった雨量となって