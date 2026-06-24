災害級の大雨となっている鹿児島・薩摩地方では24日朝、線状降水帯が発生しました。この雨の影響で、鹿児島・薩摩地方にレベル4の土砂災害危険警報が出されています。この大雨は25日も続く見込みで、予想される雨量は四国で300mmなどとなっています。川の氾濫や低い土地の浸水などに厳重に警戒してください。一方、南の海上の台風8号は速度を上げて北上し、27日（土）に関東に接近する可能性があります。また台風7号は25日、暴風域