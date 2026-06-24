6月25日（木）の『徹子の部屋』に、光石研が登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！名脇役として数多くのドラマや映画に欠かせない光石。実は16歳のときにオーディションを受け、映画で主役デビューしたという。しばらくは順調だったが、30代の頃には仕事もなく、しばらく下積み生活を味わった。その頃に心配をかけた母は、売れっ子になる前に60歳で亡くなってしまったという。一方、父は93歳の今でも健在で、3年前に