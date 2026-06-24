【第12話】 6月24日 公開 第12話「さつきとメイ」を読む 【拡大画像へ】 小学館は6月24日、原作・後藤ねぎ氏、作画・御家かえる氏によるマンガ「ただいま待機中につき」第12話「さつきとメイ」をマンガワンにて公開した。 第12話では、川崎がメイのメンエスを体験する。お仕事モードのメイに客として扱われる川崎だが、彼女を怒らせてしまったことについて話すと……。 マンガ