6月24日、大阪エヴェッサは、ヴォーディミル・ゲルンと2026－27シーズンの選手契約を締結したことを発表した。 ウクライナ出身で現在32歳のゲルンは、208センチ113キロのパワーフォワード兼センター。ポートランド大学を経てスペイン、トルコなどでプレーし、2023－24シーズンに仙台89ERSへ加入した。2024－25シーズンから大阪に在籍し、来シ