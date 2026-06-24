6月24日（現地時間23日、日付は以下同）、「NBAドラフト2026」がバークレイズ・センターで開催され、1巡目として計30選手がNBAチームから指名された。 ワシントン・ウィザーズから全体1位指名されたのは、ブリガムヤング大学（BYU）のフォワードであるAJ・ディバンツァ。圧倒的な運動能力と攻守両面における抜群の将来性が高く期待されている大器が、前評判通りトップ指名された。 全