最初は冷ややかな視線を送っていた。BTSというグループに対して、どこか身構える気持ちがあったのだ。【写真】BTSメンバーに“奇襲キス”…日本人女性ファンの「蛮行」世界規模でファンを熱狂させ、数々の記録を塗り替え、巨大な経済効果を生み出すK-POPグループ。その姿は、あまりにも商業主義的であり、精巧に構築された“セレブ崇拝”の構図のように思えた。そうした懐疑的な視点から書き起こされたエッセイが先日、アメリカの