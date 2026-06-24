MTGが展開する美容ブランド「ReFa（リファ）」は、日中や就寝中に生じる、髪への摩擦や乾燥ダメージに着目し、シルク素材を用いた新たなヘアケアラインを発売します。​同ラインでは、極上シルクが髪へ深い輝きをもたらす「ReFa SILK AURA LINE（リファシルクオーラライン）」と、艶めきシルクが心ほどける美髪を叶える「ReFa SILK PEARL LINE（リファシルクパールライン）」の2ラインを展開。シルクシュシュやナイトキャップ