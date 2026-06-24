フォーカルポイントは、米Twelve Southの日本国内代理店としてiPhoneとAirPodsを同時に充電できる2 in 1ワイヤレス充電スタンド「Twelve South HiRise 2 Deluxe」を発売した。コンパクトながら高級感あるデザインと利便性を兼ね備えている。価格は1万2800円。カラーはブラック、ホワイト、グレイシャルブルーの3色を用意している。●まとめて充電配線もスッキリHiRise 2 Deluxeは、アップルのMagSafeに対応したQi2充電器を搭