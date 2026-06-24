ついに北中米ワールドカップでその雄姿を目にできる。現在34歳のネイマールは、電撃的なブラジル代表メンバー入りを果たした。しかし、右ふくらはぎの怪我の影響で、現地13日のモロッコ戦（１−１）と19日のハイチ戦（３−０）は欠場したなか、24日のスコットランド戦でようやくベンチ入りするようだ。ブラジルメディア『ESPN Brasil』によれば、カルロ・アンチェロッティ監督が前日会見でジョークを交え、こう語った。「彼