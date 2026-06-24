CUTIE STREET（きゅーすと）の公式SNSが更新。メンバー8人の浴衣ビジュアルが公開され、ファンから反響が寄せられている。 【写真】CUTIE STREET（きゅーすと）の浴衣ショット（全8枚）／華やかなステージ衣装のCUTIE STREET（全2枚） ■CUTIE STREETが浴衣姿を披露！ 公開されたのは、増田彩乃、古澤里紗、佐野愛花、桜庭遥花、川本笑瑠、真鍋凪咲、梅田みゆ、板倉可奈のソロ浴衣ショット。 増田