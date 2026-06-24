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6月25日の決算発表銘柄（予定）★は注目決算 ■発表時間未確認※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻 ◆本決算： ファマライズ [東Ｓ] (前回17:00) ★ 日本オラクル [東Ｓ] (前回15:30) ＦフォースＧ [東Ｇ] (前回15:30) ◆第1四半期決算： ＹＥデジタル [東Ｓ] (前回16:00) 瑞光 [東Ｐ] (前回16:00) 平和堂 [東Ｐ] (前回13:30) 合計6