24日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日清算値比210円安の6万9560円で取引を終えた。出来高は5万7951枚だった。この日の日経平均株価の現物終値6万9174.97円に対しては385.03円高。 株探ニュース