24日15時45分、TOPIX先物期近2026年9月限は前日清算値比21.5ポイント安の3972.5ポイントで取引を終えた。出来高は6万1876枚だった。この日のTOPIXの現物終値3963.76ポイントに対しては8.74ポイント高。 株探ニュース