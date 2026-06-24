24日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年9月限は前日清算値比180ポイント安の3万6000ポイントで取引を終えた。出来高は1763枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万5993.5ポイントに対しては6.50ポイント高。 株探ニュース