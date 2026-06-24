ポラリス・ホールディングス [東証Ｓ] が6月24日大引け後(16:00)に配当修正を発表。27年3月期の期末一括配当を従来計画の5円→10円(前期は5円)に大幅増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、「中期経営計画2030」に掲げる成長戦略を着実に推進するとともに、中長期的な企業価値向上の実現に向け、市場・投資家との建設的な対話を通じて、資本政策及び株主還元政策について継続