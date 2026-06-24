セキチュー [東証Ｓ] が6月24日大引け後(16:00)に決算を発表。27年2月期第1四半期(3-5月)の経常利益(非連結)は前年同期比22.6％増の3.6億円に伸び、3-8月期(上期)計画の5億円に対する進捗率は72.6％に達し、5年平均の59.7％も上回った。 直近3ヵ月の実績である3-5月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の3.8％→4.6％に改善した。 株探ニュース