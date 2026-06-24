仏RFIの中国語版サイトは23日、スーパーコンピューターの世界ランキング「TOP500」で中国の「霊晟（LineShine）」が首位となり、中国勢が10年近くぶりに世界一に返り咲いたと報じた。記事によると、中国勢が首位となるのは2017年以来。深セン国家スーパーコンピューティングセンターに設置された霊晟は、最新の高性能Linpack（HPL）ベンチマーク測定で、米ローレンス・リバモア国立研究所（LLNL）に設置された「エル・キャピタン（