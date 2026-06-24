プロ野球・西武は24日、岩城颯空投手と浜屋将太投手の登録を抹消しました。1年の岩城投手はここまで1勝1敗2ホールド、18セーブで防御率4.15の成績。5月は9試合2失点8セーブとチームの快進撃に貢献していましたが、6月に入ると6試合で被本塁打4、7失点、防御率9.00と安定を欠く内容となりました。浜屋投手はここまで21試合に登板し、0勝1敗4ホールド、防御率2.12の成績。前日は1イニングで四球を4つ出すなど直近2試合で4失点と本来