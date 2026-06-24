テレビ朝日系「ロンドンハーツ」が２３日に放送された。この日は「芸人家庭内リーク」。ニッポンの社長・ケツの家庭内の様子を昨年に結婚した妻が明かした。ケツの相方・辻クラシックは「ケツなんか（妻に）『風俗行ってきます』って言います」とケツ夫妻間のルール詳細を明かした。ケツは「ウチは『風俗行く』って、ちゃんと言ったらオッケーです。その分のお金（同額）を奥さんに、さらに払うっていうシステムです」と話