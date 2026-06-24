お笑いコンビ・オードリーの若林正恭が、23日放送のテレビ東京『あちこちオードリー』（火曜24時30分）に出演。ウッチャンナンチャン・南原清隆とコットン・西村真二の関係性について独自の分析を披露した。 番組では、同じく出演していたコットンのきょんを交え、『ヒルナンデス！』（日本テレビ）での立ち位置や印象についてトークが展開された。 『ヒルナンデス！』で共演する南原とコッ