お笑いコンビ・爆笑問題の太田光が、23日放送のTBSラジオ『爆笑問題カーボーイ』（火曜25時）に出演。ナイツ・土屋伸之の“美大入学”をめぐる話題について、乃木坂46メンバーに直接確認していたエピソードを披露した。 番組で、太田は「土屋に会ったら話そうと思ってたのが…」と切り出し、TBSの情報番組『サンデー・ジャポン』での出来事を回想する。乃木坂46のメンバーがゲスト出演