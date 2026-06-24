ビッグダディこと、林下清志氏が２４日、ブログで再婚を発表した。８回目の結婚となる。林下氏は、「婚姻届が受理されて晴れて夫婦となりました、放置して頂ければ幸いです」とつづり「相手の女性は名古屋の方です。こんな林下の奥さんになろうとしてくれるんですから貴重な存在です。『有り難い有り難い』を行動と気持ちにすり替えて生きて行こうと思っております」と説明した。また同日の別ブログでも「また結婚するとは思