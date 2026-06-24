◇パ・リーグ日本ハム７―４ロッテ（2026年6月24日エスコンF）日本ハム・清宮幸太郎内野手（27）が、初回1死一、二塁で野村が三振した後、2死から先制の適時二塁打を放った。その野村と並んだお立ち台では「4番の野村君が三振したんで、先輩として打ってやろうかな、と。でもその後2本ホームラン打たれて上行かれた」とスタンドを笑わせた。この日は先制のタイムリー二塁打など3安打猛打賞で打線をけん引した。前日