東京都議会定例会で24日、中東情勢悪化を踏まえた事業者支援策を盛り込んだ542億円規模の補正予算が可決、成立した。原材料の価格高騰といった影響を受ける中小企業や、石油依存から脱却するため新たな技術開発に取り組む事業者を支援する。また副知事に総務局長の佐藤智秀氏（58）、政策企画局長の佐藤章氏（57）を充てる人事に同意した。任期は7月6日から4年間。佐藤智秀氏は早大卒で、1990年に都庁へ入り、福祉局長などを歴