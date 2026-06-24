自民党は24日、立憲民主党との国対委員長会談で、高市早苗首相陣営による中傷動画作成疑惑を巡り、野党が7月の開催を求める参院予算委員会の集中審議に応じられないと伝えた。立民は国会日程の協議を拒否すると答えた。