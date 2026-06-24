カーリング女子でミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスのスキップ吉村紗也香（34）が24日、自身のインスタグラムを更新し、現役引退を改めて報告した。吉村はこの日、チームの公式サイトで引退を発表、引退の理由を「『子ども、家族の時間を大事にしたい』という気持ちが大きくなってきた」と説明した。吉村は自身初出場となった今年2月のミラノ・コルティナ五輪は8位。今月の日本選手権は3位に終わり、今後について「