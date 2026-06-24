「日本ハム７−４ロッテ」（２４日、エスコンフィールド）日本ハムが４本塁打の一発攻勢で２連勝。２カードぶりの勝ち越しで今季４０勝目を挙げ、同最多タイの貯金８とした。初回に清宮幸の右翼線適時二塁打で先制。三回はレイエスの中犠飛と野村の左越え８号ソロで２点を追加。四回にも水谷の右越え４号２ランでリードを広げた。五回に野村が２打席連発となる左越え９号ソロ、七回にはレイエスが２試合連発となる中越えの１