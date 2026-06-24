6月23日放送のトークバラエティ番組『踊る！さんま御殿！！』（日本テレビ系）に、タレントの王林が出演。その近影が視聴者の間で話題となっている。この日の放送は「イケおじVSズケズケ女子」というテーマで、王林は後方席に座りながら軽快なトークを繰り広げた。「王林さんは、デコルテや二の腕が見えるホルダーネックのニット姿で出演していました。もともと抜群のスタイルには定評がありますが、アップスタイルのヘアアレ