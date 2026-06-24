6月23日、タレントのルー大柴がXを更新。若いころと現在のパスポートを並べた比較写真を公開した。《昔も今もイケメンすぎます！》などと称賛が寄せられた一方、ある「思わぬポイント」に大反響が集まっている。「ルーさんは《#パスポート ロングタイムアゴー＆ナウ》とコメントを添え、2冊のパスポートを並べた写真を投稿しました。若かりしころのモノクロ写真と現在の写真を比較できる内容となっており、公開された写真を見た