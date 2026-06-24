《生きていることがメンドー臭く、もう半分以上、生きていることが飽きてしまった》6月22日、文化功労者で世界的なアーティスト・グラフィックデザイナーの横尾忠則氏がXを更新。このようにつぶやき、心配の声が寄せられている。「横尾さんは、この投稿をする前に突如、体調を崩して救急搬送されたことを報告しています。同日のXに《アトリエで、さあ帰ろうと思ったら身体が前に動かない。ソファーに倒れるしかない。その内救