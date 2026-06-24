気温４０度を超える記録的な熱波が欧州大陸を襲う中、ドイツで先週末開催された野外音楽フェスティバルに出演したカナダ出身の女性４人組ロックバンドのボーカルが、暑さのあまりパフォーマンス中にステージ衣装を脱ぎ捨て、下着姿になったことがＳＮＳで論議を呼んでいる。英音楽サイト「ラッド・バイブル」によると、ザ・ビーチズのボーカル、ジョーダン・ミラー（３０）はドイツ北部シェーセルで行われたハリーケーン・フェ