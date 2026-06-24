性的マイノリティへの理解を広げるため10月に開かれるイベント「金沢プライドウィーク」。その目玉となる「金沢プライドパレード」の出演者が24日、発表されました。4月の会見で10月2日からの3日間、金沢プライドウィークとしてイベントの開催を行うことを発表した金沢レインボープライド。 目玉となるのは、最終日に行われる「金沢プライドパレード」で、性的マイノリティの存在を身近に感じ