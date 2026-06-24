昨今、ニュースやSNSでも「退職金制度の改定」や「廃止」に踏み切る企業の動向が大きな話題となっています。長年ひとつの会社で勤め上げることを前提としてきたミドル・シニア世代にとって、退職金の有無は老後の人生設計のスタートラインを左右する極めて重要な問題です。そもそも、現代の会社員たちはどの程度退職金を受け取れる見込みがあるのでしょうか。また、巷で囁かれる「退職金制度の縮小」をどのように捉えているのでし