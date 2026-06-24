YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐』に投稿されたのは、洗濯物を畳むのを妨害する猫の様子。居心地の良いベッドのごとくリラックスしている猫の姿に「洗濯物は良い踏み台（笑）」「猫飼いあるあるですよねw」といった声が集まっています。 【動画：洗濯物をたたもうとした結果→ネコが上に乗ってしまい…つい頬がゆるんでしまう『妨害行為』】 寝床発見！ 今回ご紹介するのは、くりくりのお目