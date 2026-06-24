お風呂に浸かってまったりとリラックスしていた飼い主さん。そこへ心配したような様子の猫ちゃんがやってきて…？そんな癒やしのひとときが、25万表示を超えて注目を集めています。飼い主さんを心配する猫ちゃんの光景には、「信じられないものを見ているお顔ｗ」「危ないから出ておいでって思ってそう（笑）」と、温かな笑いが寄せられることとなりました。 【写真：お風呂に浸かっていると、『様子を見にやってきた猫』→表情