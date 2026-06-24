臭いの原因4選 1.排泄物が長時間残っている もっとも多い原因は、排泄物がトイレに長く残っていることです。 猫の尿には「フェリニン」というアミノ酸の一種が含まれていて、空気に触れると「チオール」という物質に変化し、独特の刺激臭を放ちます。 さらに、排泄物を長時間放置すると、雑菌が繁殖して悪臭の原因にもなります。 2.猫砂が汚れている・劣化している 排泄物を取り除いていても、猫