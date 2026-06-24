三好碧生選手（2年）／稗田光選手（3年） 岡山・香川の頑張る高校生を応援する「青春のキセキ」です。今回は、春の全国選抜で初優勝を果たした関西高校テニス部を紹介します。夏のインターハイも制し、春夏連覇を目指します。 1953年創部の関西高校テニス部。部員は16人で、このうち10人が県外出身です。 2026年3月、福岡市で開かれた「全国選抜高校テニス大会」。男子団体戦決勝で三重県の四日市工業高校を