ノルウェー代表はW杯でセネガル代表に3-2で勝利北中米ワールドカップ（W杯）で躍進を続けるノルウェー代表は、特徴的な応援も話題を呼んでいる。スウェーデンメディアは現地時間6月23日、セネガル代表戦（3-2）の勝利後にも見られた「ロー（The Row）」チャントについて「W杯で大反響となっている」と報じた。ノルウェーのファンはW杯開幕以降、様々な場所で「ロー」のチャントを披露。ファンが「ロー」と叫びながら、巨大なバ