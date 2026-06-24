本木雅弘が主演し、森口瑤子が共演する朗読劇『たとへば君 四十年の恋歌』が、10月28日〜11月4日に新国立劇場小劇場（東京）にて上演されることが決定した。【写真】本木雅弘と共演するのは森口瑤子原作は、河野裕子と永田和宏による『たとへば君 四十年の恋歌』（文春文庫）。亡くなる直前まで歌を詠み続けた歌人・河野と、彼女を看取った歌人・永田。2人の絶唱に心揺さぶられる、感動の朗読劇。2025年に浅野ゆう子と中村梅雀