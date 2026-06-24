◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」真剣勝負の中に、純粋に対決を楽しむ姿があった。２５年１０月２３日、第６１回プロ野球ドラフト会議が行われた。明大から小島大河捕手、毛利海大投手、大川慈英投手がそれぞれ西武、ロッテ、日本ハムのパ・リーグ３球団に指名され、プロの世界へ入った。３月２７日、西武とロッテの開幕戦（ＺＯＺＯ）。いきなり西武・小島とロッテ・毛利の「同期バッテリー対決」が実現した。明大では