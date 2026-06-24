中国・上海のDPVR(大朋VR)は、1,300万画素カメラやスピーカーを搭載したAIスマートグラス「G5」シリーズ3モデルを、8月より日本市場で順次展開する。具体的な発売時期や販売チャネル、各モデルの詳細は、準備が整い次第、順次発表。 国内投入が予告されたのは、日常使いに適しているというスタンダードモデル「G5」と、ダイヤモンドシェイプのレンズデザインを採用し、ファッション性を重視した