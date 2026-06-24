ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜・午後８時）の公式インスタグラムに、秀吉の側室となる茶々を演じる人気アイドルが登場した。主演の仲野太賀が演じる豊臣秀長の兄・秀吉（池松壮亮）の側室となる茶々を演じるのは、乃木坂４６の井上和（なぎ）だ。茶々はのちの淀殿。３月２９日に放送された第１２話では、秀吉が生まれたばかりの茶々を抱く場面で「豊臣家をつくった者と終わらせた者の出会いでございました」とのナレー