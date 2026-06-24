JR東日本四季劇場［春］（東京/竹芝）にて上演中のディズニーミュージカル『アナと雪の女王』は、2026年6月24日(水)で日本上演5周年！記念すべき日の当日、日本上演5周年記念カーテンコールが行われました。 劇団四季 ディズニーミュージカル『アナと雪の女王』日本上演5周年記念カーテンコール 日程：2026年6月24日(水)会場：JR東日本四季劇場［春］（東京都港区海岸1−10−45） JR東日本四季劇場［春］（東